Степанов: украинцев будут по-новому тестировать на COVID-19

В Украине собираются расширить перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус. Если раньше это были только больные с явной симптоматикой COVID-19, то сейчас – и те, кто имеет признаки гриппа и ОРВИ.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, на сегодня лаборатории по всей стране уже способны осуществлять примерно 60 тысяч тестов в сутки.

"Во-первых, все без исключения люди, у которых есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, не только COVID-19. Во-вторых, мы изменим логистику, то есть маршрут пациента – не только мобильные бригады, в том числе сделаем и посещение пункта забора биоматериала, чтобы люди могли сдавать", – отметил он.

Глава Минздрава утверждает, что уже со вторника, 15 декабря, соответствующие изменения должны утвердить официально.

Также министр объяснил, что до сих пор в Украине тест на подтверждение коронавируса методом ПЦР делали только людям с симптомы этой болезни. А количество инфицированных в стране возросло в том числе из-за увеличения мощностей лабораторий – в 200 раз по сравнению со способностью проводить тесты весной этого года.

"Сейчас в государственных лабораториях, подчиненных Министерству здравоохранения, уже делают до 60 тыс. тестов в день", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что цель для Украины – ежемесячно делать не менее миллиона бесплатных тестов методом ПЦР на COVID-19 и экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2.