Степанов: мы как на войне, Украина выбирает свой путь. Ответы про карантин и вакцину

Галина Остаповец Общество 18:00, 25.12.2020

Минздрав считает весьма эффективными все меры борьбы с эпидемией коронавируса, которые были использованы еще с весны. В вопросах карантинных ограничений в дальнейшем Украина не обязательно будет следовать примерам стран Евросоюза из-за "другого менталитета" в стране. Но локдаун после Нового года отменять не планируют.

Что касается вакцины от COVID-19, то официальный Киев начал вести переговоры с другими странами еще с конца лета, однако денег на препарат выделено крайне недостаточно.

Об этом в рамках пресс-брифинга OBOZREVATEL рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Почему локдаун в Украине будет после Нового года, а не как в Европе

Если очень коротко:

  • С самого начала эпидемии пытались держать баланс карантин-экономика

  • Все карантинные ограничения "давали результат"

  • В феврале ожидается всплеск заболеваемости гриппом

  • У украинцев другая ментальность, поэтому выбран "свой путь"

В 2020 году, который мы прожили с COVID-19, стратегия Министерства здравоохранения по противоэпидемическим мероприятиям всегда показывала свою эффективность. У нас все началось с жесткого карантина, который был введен в марте и благодаря которому мы сбили первую волну, сведя заболеваемость до минимума. Тогда у нас вообще не была готова медицинская система.

Если бы тогда количество больных в течение нескольких дней было под тысячу в сутки, мы могли бы получить коллапс медицинской системы. Ведущие европейские страны, как Италия, получили коллапс медицинской системы при 5-6 тыс. заболевших в сутки.

Потом мы перешли к формату адаптивного карантина. Было понятно, что он будет работать только до определенного периода, но в то же время мы не дошли до тех цифр и смогли не войти в жесткий локдаун. Почему я это подчеркиваю? Мы, Минздрав, должны были находить баланс между противоэпидемическими мерами с одной стороны, а с другой – экономикой страны. Любой жесткий локдаун приводит к экономическому спаду и безработице.

9 ноября, когда у нас начался ураганный рост количества больных, мы ввели единый режим карантинных мероприятий. Каждую неделю он [прирост] составлял от 25% до 32%. Было много людей, нуждающихся в госпитализации. Мы ввели эти мероприятия на территории всей страны, включая карантин выходного дня, исходя из ситуации не вводить жесткий локдаун.

По расчетам министерств финансов и экономики, мы не могли себе позволить выдержать локдаун именно с экономической точки зрения. Также мы оставили рабочим декабрь на территории всей страны, но с безусловным соблюдением правил. Чтобы все отработали декабрь и уже с 8 по 24 января пошли на жесткий карантин. Предупредили всех заранее.

Украинцы массово нарушают противоэпидемические нормы во время новогодних празднований

Нам нужно сбить количество заболевших на COVID-19, потому что в начале февраля ожидаем рост больных уже гриппом, который у нас сезонный.

Все эти меры давали результат. Карантин выходного дня... Думаю, вы помните то количество экспертов, которые вдруг появились в нашей стране по эпидемиологии. Причем некоторые из них впервые это слово услышали. Все говорили, что это не сработает. Но меры сработали.

Мы четко контролируем ситуацию и знаем, как будет расти эпидемия и какие факторы влияют на нее. Но противоэпидемические меры должны выполняться, а не просто быть на бумаге. Для нас это важно.

Каждое действие, которое мы вводим – это наши украинские специалисты, эпидемиологи, которым я доверяю намного больше, чем специалистам других стран.

В этой пандемии мы находимся как на войне, идеальных решений не бывает, с одной стороны. С другой – каждая страна выбирает свой путь. Мы будем делать так, как считаем нужным. У нас другие традиции, другая ментальность и другое общество. Да, болеем мы одинаково, но есть факторы, присущие исключительно Украине.

Вакцина для украинцев: когда и какая

Если очень коротко:

  • Переговоры по поставкам ведутся еще с конца лета

  • Правительство выделило на вакцину очень мало средств

  • Пока что доступны препараты от AstraZeneca, Novovax, Moderna

На вакцинацию от коронавируса мы закладывали 15,1 млрд грн, но приняли 2,6 млрд грн. Этого критически недостаточно. Однако мы смогли сэкономить и перенаправить на закупку вакцин еще 2,3 млрд. грн.

До конца года должны подписать договоры с производителями, но пока не можем их разглашать. Это мировые имена, которые или уже закончили третью стадию клинических испытаний и находятся в процессе регистрации вакцин, или только заканчивают третью стадию. Активные переговоры с ними ведутся с августа. Участие принимает также президент и премьер.

COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред) утвердил нашу заявку на получение 8 млн доз, но мы ведем переговоры об увеличении квоты до 16 млн (на одного человека нужно две дозы. – Ред), чтобы обеспечить 20% населения Украины. Кроме того, проводим переговоры в том числе и по закупке вакцин через механизм COVAX.

Первые поставки вакцины против коронавируса ожидаются в Украине в первом полугодии

Переговоры по COVAX закончены, наша заявка одобрена. Поставки вакцины будут в первом полугодии 2021 года: конец первого квартала и начало второго. Проблематики нет. С каждой страной COVAX выстраивает свои отношения. Не знаю, как у них с другими, у нас, например, подписаны все договоренности, в том числе по срокам поставок и по количеству вакцин. Как только мы подпишем договора с другими компаниями-производителями – сразу об этом сообщим.

Основной момент, который мы обсуждаем с нашими партнерами, компаниями производителями вакцин – сроки поставки. Сначала нам предлагали конец 2021-го – но с некоторыми мы договорились о втором квартале.

У них в пуле AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. – Ред), Novovax (американская компания по разработке вакцин. – Ред), которая сейчас проходит третью стадию, и, кажется, у них есть Moderna (американская биотехнологическая компания, которая фокусируется на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК).

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