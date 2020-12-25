Степанов: мы как на войне, Украина выбирает свой путь. Ответы про карантин и вакцину

Минздрав считает весьма эффективными все меры борьбы с эпидемией коронавируса, которые были использованы еще с весны. В вопросах карантинных ограничений в дальнейшем Украина не обязательно будет следовать примерам стран Евросоюза из-за "другого менталитета" в стране. Но локдаун после Нового года отменять не планируют.

Что касается вакцины от COVID-19, то официальный Киев начал вести переговоры с другими странами еще с конца лета, однако денег на препарат выделено крайне недостаточно.

Об этом в рамках пресс-брифинга OBOZREVATEL рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Если очень коротко:

С самого начала эпидемии пытались держать баланс карантин-экономика

Все карантинные ограничения "давали результат"

В феврале ожидается всплеск заболеваемости гриппом

У украинцев другая ментальность, поэтому выбран "свой путь"

В 2020 году, который мы прожили с COVID-19, стратегия Министерства здравоохранения по противоэпидемическим мероприятиям всегда показывала свою эффективность. У нас все началось с жесткого карантина, который был введен в марте и благодаря которому мы сбили первую волну, сведя заболеваемость до минимума. Тогда у нас вообще не была готова медицинская система.

Если бы тогда количество больных в течение нескольких дней было под тысячу в сутки, мы могли бы получить коллапс медицинской системы. Ведущие европейские страны, как Италия, получили коллапс медицинской системы при 5-6 тыс. заболевших в сутки.

Потом мы перешли к формату адаптивного карантина. Было понятно, что он будет работать только до определенного периода, но в то же время мы не дошли до тех цифр и смогли не войти в жесткий локдаун. Почему я это подчеркиваю? Мы, Минздрав, должны были находить баланс между противоэпидемическими мерами с одной стороны, а с другой – экономикой страны. Любой жесткий локдаун приводит к экономическому спаду и безработице.

9 ноября, когда у нас начался ураганный рост количества больных, мы ввели единый режим карантинных мероприятий. Каждую неделю он [прирост] составлял от 25% до 32%. Было много людей, нуждающихся в госпитализации. Мы ввели эти мероприятия на территории всей страны, включая карантин выходного дня, исходя из ситуации не вводить жесткий локдаун.

По расчетам министерств финансов и экономики, мы не могли себе позволить выдержать локдаун именно с экономической точки зрения. Также мы оставили рабочим декабрь на территории всей страны, но с безусловным соблюдением правил. Чтобы все отработали декабрь и уже с 8 по 24 января пошли на жесткий карантин. Предупредили всех заранее.

Нам нужно сбить количество заболевших на COVID-19, потому что в начале февраля ожидаем рост больных уже гриппом, который у нас сезонный.

Все эти меры давали результат. Карантин выходного дня... Думаю, вы помните то количество экспертов, которые вдруг появились в нашей стране по эпидемиологии. Причем некоторые из них впервые это слово услышали. Все говорили, что это не сработает. Но меры сработали.

Мы четко контролируем ситуацию и знаем, как будет расти эпидемия и какие факторы влияют на нее. Но противоэпидемические меры должны выполняться, а не просто быть на бумаге. Для нас это важно.

Каждое действие, которое мы вводим – это наши украинские специалисты, эпидемиологи, которым я доверяю намного больше, чем специалистам других стран.

В этой пандемии мы находимся как на войне, идеальных решений не бывает, с одной стороны. С другой – каждая страна выбирает свой путь. Мы будем делать так, как считаем нужным. У нас другие традиции, другая ментальность и другое общество. Да, болеем мы одинаково, но есть факторы, присущие исключительно Украине.

Если очень коротко:

Переговоры по поставкам ведутся еще с конца лета

Правительство выделило на вакцину очень мало средств

Пока что доступны препараты от AstraZeneca, Novovax, Moderna

На вакцинацию от коронавируса мы закладывали 15,1 млрд грн, но приняли 2,6 млрд грн. Этого критически недостаточно. Однако мы смогли сэкономить и перенаправить на закупку вакцин еще 2,3 млрд. грн.

До конца года должны подписать договоры с производителями, но пока не можем их разглашать. Это мировые имена, которые или уже закончили третью стадию клинических испытаний и находятся в процессе регистрации вакцин, или только заканчивают третью стадию. Активные переговоры с ними ведутся с августа. Участие принимает также президент и премьер.

COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред) утвердил нашу заявку на получение 8 млн доз, но мы ведем переговоры об увеличении квоты до 16 млн (на одного человека нужно две дозы. – Ред), чтобы обеспечить 20% населения Украины. Кроме того, проводим переговоры в том числе и по закупке вакцин через механизм COVAX.

Переговоры по COVAX закончены, наша заявка одобрена. Поставки вакцины будут в первом полугодии 2021 года: конец первого квартала и начало второго. Проблематики нет. С каждой страной COVAX выстраивает свои отношения. Не знаю, как у них с другими, у нас, например, подписаны все договоренности, в том числе по срокам поставок и по количеству вакцин. Как только мы подпишем договора с другими компаниями-производителями – сразу об этом сообщим.

Основной момент, который мы обсуждаем с нашими партнерами, компаниями производителями вакцин – сроки поставки. Сначала нам предлагали конец 2021-го – но с некоторыми мы договорились о втором квартале.

У них в пуле AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. – Ред), Novovax (американская компания по разработке вакцин. – Ред), которая сейчас проходит третью стадию, и, кажется, у них есть Moderna (американская биотехнологическая компания, которая фокусируется на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК).