Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал при каком уровне распространения COVID-19 в Украине стоит ожидать максимальной нагрузки на медицину.

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В интервью "Украинской правде" он заявил, что сейчас в Украине больными с COVID-19 занято около 10-15% койкомест, а к аппаратам ИВЛ подключено 155 человек – всего их есть 2097. И если количество занятых аппаратов будет приближаться к этой цифре, система здравоохранения получит пиковую нагрузку.

"Условно говоря, если вдруг завтра у нас будет на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах первой волны не 155 человек, а, не дай Бог, это количество начнет приближаться к 2 тысячам аппаратов ИВЛ, тогда мы будем сразу вводить вторую волну. И это будет пиковая нагрузка на систему здравоохранения", – рассказал Степанов.

Максим Степанов МОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОЗ считают, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине напрямую связан с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

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