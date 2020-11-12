Степанов сообщил, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Карина Бондаренко Общество 09:10, 12.11.2020 Обновлено: 09:13, 12.11.2020

Вакцина от коронавируса появиться в Украине к концу марта 2021 года.

Такое мнение 11 ноября выразил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает "Интерфакс".

Он считает, что вакцина пройдет регистрацию до нового года. Затем начнется производство и поставка вакцины.

"Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что ни одна из вакцин от коронавируса, над которыми работают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний и не получила регистрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для завершения пандемии коронавируса необходимо вакцинировать около 70% населения мира.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Черкассах женщина с COVID-19 родила ребенка на земле под закрытой больницей

У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО, – Кравчук

Медики принесли кости под Кабмин и устроили масштабную акцию

Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и отказался выполнять решение Кабмина

Рестораторы по всей Украине вышли с протестом против карантина выходного дня: все детали, фото и видео