Степанов сообщил, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Вакцина от коронавируса появиться в Украине к концу марта 2021 года.

Такое мнение 11 ноября выразил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает "Интерфакс".

Он считает, что вакцина пройдет регистрацию до нового года. Затем начнется производство и поставка вакцины.

"Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", – сказал Степанов.

Министр также отметил, что ни одна из вакцин от коронавируса, над которыми работают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний и не получила регистрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для завершения пандемии коронавируса необходимо вакцинировать около 70% населения мира.