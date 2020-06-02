Степанов сказал, стоит ли дальше смягчать карантин в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом, в Украине целесообразно ослаблять карантин.

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Хотя решение зависит от ряда критериев и должно приниматься по каждому региону отдельно. Об этом он сказал во время брифинга Минздрава 2 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава ведомства подчеркнул, что в стране четко прописали критерии и признаки смягчения карантина. А также напомнил, что один из них называется инцидентность, который определяет количество заболевших COVID-19 за последние семь дней.

Максим Степанов

"Мы не можем говорить об одном дне. Например, как было озвучено, по Киеву, где накануне зафиксировали 81 случай. Ведь за вчерашний день в столице заболели 38 человек", – пояснил Степанов.

В то же время добавил, что решение об ослаблении ограничений принимается на региональном уровне комиссией ТЭБ и ЧС и местными властями в каждой области отдельно. В частности, на основе постановления относительно критериев смягчения карантина и оценивая ситуации по коронавирусу за 7 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аппарате Министерства здравоохранения Украины 1 июня был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

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