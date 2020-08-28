Степанов сказал, сколько масок в день нужно ребенку в школе

В день ребенку в школе будет достаточно одной маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что одноразовая маска рассчитана на три часа беспрерывного ношения.

"Если ребенок пользуется такой обычной одноразовой маской, ему достаточно одной маски в день, потому что он не всегда в ней находится. Поэтому просто положил в карман, когда начинаются уроки и на перемене потом просто надел маску", – объяснил министр.

Степанов напомнил, что существуют и многоразовые маски. Их можно постирать и погладить после уроков, а затем надеть заново.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав обновил перечень противоэпидемических мер во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса. В учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питания по типу шведского стола. Нововведения также коснутся расписания и школьного транспорта.