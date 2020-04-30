Степанов сказал, сколько длится выздоровление от COVID-19

У большинства пациентов с коронавирусом в Украине течение болезни, от выявления вируса до выздоровления, в среднем длится 2,5-3 недели.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, информирует пресс-служба Офиса президента.

По словам руководителя Минздрава, ход COVID-19 во многом зависит от сопутствующих заболеваний конкретного пациента.

Максим Степанов

"Все 11 умерших за последние сутки (28 апреля. – Ред.) имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти", – пояснил Степанов.

На заседании также отметили, что в Украине количество инфицированных за сутки превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост заболеваемости COVID-19.

"Но в среднем течение болезни в Украине с момента ее выявления до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день", – уточнил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиническое выздоровление от коронавируса заключается в исчезновении симптомов: кашля, простуды, лихорадки, общего недомогания, затрудненного дыхания и, в серьезных ситуациях, пневмонии.

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