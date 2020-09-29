Степанов сказал, сколько бесплатной вакцины от COVID-19 может получить Украина

Украина может получить 8 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 бесплатно.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга с противодействию COVID-19 во вторник, 29 сентября. По его словам, ведомство ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний вакцины.

"По данным Всемирной организации здравоохранения пока 8 компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Минздрав обратился к ведущим компаний, которые есть в этом списке. Мы уже длительное время ведем с ними переговоры. Я также общаюсь со своими коллегами из европейских стран, именно по поддержке получения вакцины Украиной, как только она будет изготовлена и зарегистрирована", – отметил министр.

Сейчас Минздрав ведет переговоры с такими компаниями: Moderna, "Синавак", Johnson & Johnson, Pfizer, Astra Zeneca.

"Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ создания GAVИ альянса по обеспечению равного доступа к будущей вакцины от коронавирусной болезни. Согласно расчетам, по предварительным планам Украина сможет получить около 20% вакцин бесплатно от общей численности населения нашей страны. Это примерно 8 млн доз", – рассказал Степанов.

В ведомстве отметили, что отслеживают ситуацию, чтобы украинцы были одними из первых, кто может получить доступ к вакцине.

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