Степанов сказал, кто первым получит вакцину от COVID-19 в Украине

Когда будет разработана вакцина от коронавируса, в первую очередь ею привьют людей, которые входят в группу риска, в частности медработников.

Об этом в интервью РБК Украина заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он пояснил, что медики рискуют собственными жизнями, чтобы спасти наши.

Европа уже законтрактовала 400 млн доз вакцины у компании АstraZeneca на лето следующего года.

“Был создан альянс из четырех стран – Италия, Германия, Франция и Нидерланды, – которые сделали предзаказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин”, – сказал министр.

По его словам, президент поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран.

“Помимо этого, на прошлой неделе я обратился с просьбой к четырем своим коллегам – министрам здравоохранения этих четырех стран, чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины”, – добавил Степанов.

Он объяснил, что после изобретения препарата выстроится целая очередь, чтобы получить квоту на возможность его купить.

“Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину”, – объяснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.