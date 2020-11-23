Степанов сказал, когда будет виден эффект от карантина выходного дня

Эффект от введения карантина выходного дня в Украине можно будет оценить к 1 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". По его словам во время последних выходных, 21 и 22 ноября, граждане более ответственно отнеслись к соблюдению карантинных ограничений, чем за неделю до этого.

"Мы пытались сбить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Мы хотим увидеть эффект ближе к 1 декабря – удалось ли нам это сделать", – сказал Степанов.

Он также напомнил, что цель введенных ограничений – уменьшение количества заболевших и предотвращение коллапса медицинской системы страны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал, что такое карантин выходного дня и какие ограничения вводят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.