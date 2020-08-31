Степанов сказал, какой тест нужно сдавать для госпитализации с коронавирусом

Для госпитализации с коронавирусной инфекцией в Украине нужно сдавать тест иммуноферментого анализа (ИФА) на COVID-19, а не полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что его можно пройти только платно в частных лабораториях.

"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле (чем ПЦР-тест, – ред.)", – отметил чиновник.

Отметим, что сейчас у всех, кто госпитализируется в больницу с коронавирусной инфекцией требуют результаты теста на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов объявил, что в Украине планируют возобновить производство вакцин. Это касается гриппа и других вакцин, которые ежегодно используют в стране.