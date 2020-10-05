Степанов сказал, грозит ли Украине новый локдаун из-за COVID-19

Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что пока нашему государству достаточно тех ограничительных мер, которые уже действуют.

"Израиль, да, сделал локдаун на две недели после того, как они зафиксировали, кажется, 6 250 больных. Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина", – подчеркнул чиновник.

"Кроме того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", – добавил Степанов.

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