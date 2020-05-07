Пандемия коронавируса заставила Украину впервые столкнуться с проблемой существования в карантинных условиях и поиска способов выхода из них.

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Впрочем, государство быстро приспособилось ко всему и делает все возможное, чтобы это минимально сказалось на людях, отметил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине Mind.ua

"Страна еще ни разу не находилась в такой ситуации, в которой она сейчас. Страна еще ни разу за время своего существования не заходила в карантин. И не было такой ситуации, чтобы мы постепенно выходили из карантина", – подчеркнул он.

"Конечно, все алгоритмы и механизмы, которые мы предлагаем, они новые как для всей страны, так и для Минздрава. Но мы очень быстро их совершенствуем, очень быстро делаем все, чтобы они были удобны, прежде всего, для украинцев", – добавил министр здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам позволят работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и тому подобное.

По самым оптимистичным прогнозам, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится как минимум до конца года.

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