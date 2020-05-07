Главная Новости
7 мая • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Степанов рассказал о вызове для Украины из-за COVID-19

2.2т
Читать материал на украинском

Пандемия коронавируса заставила Украину впервые столкнуться с проблемой существования в карантинных условиях и поиска способов выхода из них.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Впрочем, государство быстро приспособилось ко всему и делает все возможное, чтобы это минимально сказалось на людях, отметил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Mind.ua

"Страна еще ни разу не находилась в такой ситуации, в которой она сейчас. Страна еще ни разу за время своего существования не заходила в карантин. И не было такой ситуации, чтобы мы постепенно выходили из карантина", – подчеркнул он.

"Конечно, все алгоритмы и механизмы, которые мы предлагаем, они новые как для всей страны, так и для Минздрава. Но мы очень быстро их совершенствуем, очень быстро делаем все, чтобы они были удобны, прежде всего, для украинцев", – добавил министр здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги