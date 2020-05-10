Предыдущая версия реформы здравоохранения при пандемии коронавируса COVID-19 грозила Украине показателями в два раза хуже, чем в Италии.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое заявление в интервью ТСН сделал министр здравоохранения Максим Степанов. Он подтвердил, что пандемия повлияла на переосмысление определенных элементов реформы.

"Условно говоря, например, согласно этой реформой, пакет лечения больных теми или иными инфекционными болезнями также считается пролеченным случаем.

Если бы мы ничего не меняли (а оно бы так себе двигалось, и года через три пришел COVID-19), то у нас было бы хуже, чем в Италии, наверное, вдвое", – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов Коллаж

"Почему бы хуже? Потому что это показало, что, скажем, такой пакет, как инфекционные болезни, государство должно платить за готовность принимать инфекционных больных.

Жизнь и здоровье людей – это главное, что должна учитывать реформа. Не цифры, не оптимизации, не красивые слайды. Она должна учитывать основную цель – жизнь и здоровье людей. И эти показатели должны улучшаться. Они всем понятны. Смертность должно снижаться, соответственно, а продолжительность жизни – увеличиваться. Это же просто!" – добавил Степанов.

Как писал OBOZREVATEL, Максим Степанов также раскритиковал работу своих предшественниц Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкой за переводные международные протоколы и национальные стандарты.