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23 апреля • обновлено в 19:39
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Степанов рассказал о тактике борьбы с COVID-19 в Украине

1.4т
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов предположил, что войну с коронавирусом Украина пока не выиграла, поскольку уменьшение количества больных сейчас не наблюдается.

Вместе с тем, он заверил, что система здравоохранения полностью способна контролировать COVID-19, передает "Украинская правда".

"То есть наша система здравоохранения полностью способна контролировать коронавирусную болезнь и не допускать каких-либо пиков, при которых мы не сможем оказывать медицинскую помощь. Но в то же самое время мы не видим уменьшение больных, каждый день есть летальные случаи. То есть очевидно, что эту войну мы не выиграли, и нам нужно дальше продолжать нашу тактику, расширяя наши возможности", – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов

Максим Степанов

фото из сети

Степанов отметил, что речь идет об издании приказа об изменениях алгоритма тестирования – врачей, которые работают с коронавирусной болезнью, мы будем тестировать каждого раз в 5 дней. 20% больных медицинских работников – это слишком много", – отметил он.

Степанов добавил, что по сравнению с другими странами, в Украине процент летальности от коронавируса 2,6%. В то же время, в Великобритании или во Франции, или в Испании – это все более 10%.

"То есть там COVID-19 поставил системе здравоохранения твердую двойку. Может, это связано с тем, что они сразу не ввели такие жесткие карантинные ограничения", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов заявил, что в связи с эпидемией коронавируса украинцам еще долгое время придется соблюдать социальную дистанциию и носить защитные маски.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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