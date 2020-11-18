Степанов рассказал о своих симптомах COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что у него легкое течение коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом глава Минздрава сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что звонил на горячую линию анонимно.

"Мне кажется, что, исходя из симптомов, у меня легкое течение болезни. Поэтому все так терпимо", – рассказал чиновник.

По его словам, ему было важно пройти процесс лечения от коронавируса как пациент.

"Мне было важно пройти этот путь как пациент. Исходя из своего опыта, я позвонил на горячую линию и со мной связался семейный врач. Она дала мне советы, сказала, что будет меня вести. А после выздоровления подпишет со мной декларацию", – добавил Степанов.

Также Степанов сказал, что где-то полторы минуты ждал соединения с оператором горячей линии, а максимальное время ожидания, по его данным, 4-5 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL,14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Позже он рассказал, как лечится от COVID-19.