Степанов рассказал о стадии разработки украинской вакцины против COVID-19

Украинская вакцина-кандидат против коронавируса уже прошла доклинические испытания и теперь готовится к началу клинических.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале парламента. Чиновник отметил, что процесс постепенно продвигается, но он в любом случае потребует длительного времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Была выбрана соответствующая производственная база, где должны изготовить эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний. Это одно из украинских фармпредприятий. Потому что для начала надо изготовить не менее 100 000 доз", – отметил Степанов.

"Процесс продолжается, но его невозможно завершить за один месяц. Все движется вперед, чтобы Украина возобновила вакцинопроизводство, которое было уничтожено за последние 29 лет", – пояснил он.

Между тем, издание The Economist опубликовало исследование, согласно которому Украина – единственная страна в Европе, которая не будет иметь широкого доступа к уже разработанным вакцинам в 2021 году. Специалисты предположили, что в лучшем случае массовая вакцинационная кампания начнется в нашем государстве лишь весной 2022 года и затянется до конца 2023-го.

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