Степанов рассказал о мутациях коронавируса

Степанов рассказал, на что может повлиять мутация COVID-19.

За период с начала пандемии COVID-19 значительно мутировал и в определенной степени стал более опасным для людей, что подтверждают научные исследования.

Об этом во время брифинга Минздрава 27 июля сказал министр здравоохранения Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, за развитием коронавируса следят ученые во всем мире, которые также предоставляют подтвержденные факты того, что он мутирует.

"С другой стороны, нет данных о том, что меняется вирулентность вируса. То есть он становится уязвимым. И будет становиться таким еще больше, ведь мы видим, как он развился в мире", – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что мутации коронавируса влияют на изготовление вакцины от него, от таких данных также будет зависеть эффективность препарата против вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Нацинститута аллергических и инфекционных заболеваний США, советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи заявил, что коронавирус в случае мутации может становиться более заразным.