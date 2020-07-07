Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне COVID-19

Украина готова к возможной второй волне коронавируса (COVID-19). В стране есть достаточное количество тест-систем.

Об этом на брифинге во вторник, 7 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Лаборатории в Украине обеспечены месячным запасом тестов на вирус при полной загрузке больницы. Если где-то возникает проблема, то мы очень быстро доставляем тест-системы, чтобы это никаким образом на отобразилось на наших пациентах. Мы готовы до второй волны", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сказал, что коллективный иммунитет к новому коронавирусу выработается уже после появления вакцины от COVID-19.