О том, насколько эффективно в Украине лечат больных коронавирусом COVID-19, можно судить по низкой смертности.

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В такой стране, как Великобритания, этот показатель 15%, а в нашей стране – всего 2,4%, заявил в интервью "Укринформу" министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал о главной победе Украины над COVID-19 ukrinform.ua

По его словам, протокол лечения в Украине разрабатывали лучшие практикующие врачи страны (реаниматологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи), которые хорошо разбираются в своих специальностях. За основу они брали клинические рекомендации США, Японии, Италии, Франции, Германии, а также учитывали перечень лекарственных средств, каким образом в тех странах их используют, при каких состояниях.

"Насколько он (протокол лечения) оправдал себя и насколько он лишает врачей маневра? Единственным критерием могут быть результаты лечения. Отмечу, когда мы говорим о случаях гибели при COVID-19, мы считаем все без исключения случаи, то есть везде, где есть COVID-19, все группы риска, в том числе тех, у кого были сопутствующие заболевания. И сегодня у нас летальность от коронавирусной болезни на уровне не более, чем 2,4%. Тогда как такая страна, как Великобритания, имеет уровень 15%. Думаю, это в значительной степени является ответ на вопрос, насколько мы действовали правильно", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая, в Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 376 пациентов, выздоровели 2909 человек.

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