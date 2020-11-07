Степанов рассказал, когда заболевший COVID-19 перестает быть заразным

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, когда пациенты, у которых был подтвержден коронавирус (COVID-19), перестают быть распространителями инфекции.

Как сказал он на брифинге, такие пациенты уже не заражают другого человека при одном из двух условий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одно условие – когда после 10 дней лечения методом ПЦР не определяются фрагменты РНК.

"То есть 10 дней прошло, сделали тест, и тест отрицательный", – отметил Степанов.

Или другое условие – если нет клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10-го дня вашего заболевания.

"То есть проболели 10 дней, потом три дня у вас нет клинических признаков, независимо от того, делали ли вы тест", – добавил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 ноября в Украине официально подтверждено 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.