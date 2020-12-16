Степанов рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать от COVID-19

Первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством напрямую у производителей, могут появиться уже в феврале.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, власть заинтересована, чтобы кампания прививания против опасной болезни началась в нашей стране как можно раньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По предварительным оценкам, первую партию вакцины мы должны получить в первом полугодии 2021 года. Рассчитываем на конец первого квартала – начало второго. Это идет по глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина. С нашей стороны подписаны все необходимые документы, мы получили одобрение технической заявки", – заверил чиновник.

"Кроме того, сейчас мы упорно работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцины. Это все производители, которые сейчас проходят стадии сертификации своих вакцин и прошли все клинические испытания. У нас есть уже все предложения, мы просто их отшлифовываем. И главное – чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. Хотя бы первую вакцинацию чтобы мы начали с февраля следующего года", – добавил Степанов.

Подытоживая, министр подчеркнул, что к процессу обеспечения украинцев вакцинами привлечено как Министерство здравоохранения, так и лично президент Украины Владимир Зеленский.

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