Степанов рассказал, когда Украина может выйти из "красной" зоны ЕС.

Жителей Украины могут начать пускать в страны Евросоюза, если количество случаев заболевания коронавируcом в стране не будет превышать 480 в сутки.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина". По его словам, в последнее время динамика заболеваемости COVID-19 в Украине превышает европейские нормы.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС" , – отметил он.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине ежедневно увеличивается на не менее 800 случаев. Так, например, по состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине было официально подтверждено 56 455 случаев коронавирусной инфекции. Из них 848 новых.

От COVID-19 в стране умерли уже 1445 человек (+18 в сутки), а 28 931 пациент (+800) полностью поборол болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Европейский Союз возобновил список стран, с которыми с 16 июля рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в ЕС. Украина к ним не попала.