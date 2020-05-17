Степанов рассказал, когда медики получат костюмы из Китая для борьбы с COVID-19

В ближайшие дни в больницы Украины поступят закупленные Минздравом за рубежом, в том числе в Китае, костюмы биологической защиты для медиков, которые борются с коронавирусом.

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Об этом во время брифинга 17 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Груз уже прибыл в Украину. С понедельника начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам, там, где в них больше всего нуждаются", – отметил он.

Степанов

По словам главы Минздрава, с начала новой рабочей недели соответствующие костюмы разведут по областям непосредственно к медицинским работникам.

Кроме этого, он добавил, что на прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" тоже привезла в страну большой груз с оборудованием, а также костюмами биологической защиты, которые уже были распределены и сразу отправлены по областям.

"Примерно 98 больниц их получили в Украине, которые работают с больными COVID-19", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19. По его словам, были утверждены 4 пакета для лечения инфицированных.

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