Степанов рассказал, как введение "красных" зон помогло улучшить ситуацию с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о действенности жестких ограничений для "красных" карантинных зон в Украине.

Как сказал он на брифинге, в городах, находившихся на "красном" уровне эпидемической опасности, зафиксировано существенное улучшение ситуации с COVID-19 благодаря действовавшим ограничением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась с 170 до 56 новых случаев на 100 тысяч населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 тысяч населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни", – отметил Степанов.

Он напомнил, что с 28 сентября к "красной" зоне отнесены только Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

К "оранжевому" уровню отнесли 111 административных единиц – это на 26 единиц больше, чем на прошлой неделе. "Оранжевые" ограничения вступают в силу, в частности, в Ивано-Франковске, Ужгороде, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черновцах.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при установлении зон эпидемической опасности учитывает заболеваемость на 100 тысяч жителей за последние 14 дней и занятость коек больными COVID-19 в опорных больницах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам.