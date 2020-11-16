Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как лечится от коронавируса (COVID-19).

Об этом он сообщил во время онлайн-обращения в Facebook в понедельник, 16 ноября.

"Никаких антибиотиков. Только витамин С, D3, цинк и Аспирин Кардио", – рассказал министр.

Чиновник добавил, что у него есть температура и все симптомы респираторного заболевания, но чувствует он себя "терпимо".

Степанов отметил, что у него не было семейного врача, поэтому он обратился на горячую линию Минздрава, чтобы ему рассказали, как лечиться.

"У меня нет семейного врача – в этом не было необходимости, потому что у меня жена врач. Но при COVID-19 нужно иметь именно мать семейного врача. Поэтому я позвонил на горячую линию, которую мы создали. Мне оказали помощь. Как по мне – не совсем такую, как я ожидал. Но все же меня соединили с врачами, которые предоставили советы, как мне лечиться, какие лекарства принимать. Следую полностью их советам", – добавил министр.

Также он отметил, что дал помощникам задание разработать процесс подписания декларации онлайн.

Напомним, что 14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Он получил положительный тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразились другие члены правительства.