Степанов рассказал, где Украина возьмет вакцины от COVID-19

Максим Степанов рассказал, кто может обеспечить Украину вакциной от СOVID-19.

Сейчас Украина ведет переговоры по меньшей мере с пятью компаниями-разработчиками вакцины от коронавируса и рассчитывает на получение достаточного количества доз.

Это станет возможным после завершения клинических испытаний препаратов, заверил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По задачами, которые мы получили от президента, мы общаемся практически со всеми лидерами разработки вакцин. Мы ведем переговоры с компанией Astrozen, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину. Сейчас они находятся на третьей фазе клинических испытаний. Ожидается в четвертом квартале окончание и регистрация вакцины", – подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, Украина ожидает от разработчиков предложение по количеству вакцин, которое они готовы будут выделить нашей стране. К тому же, средства на приобретение доз уже предусмотрены.

Еще одна компания, с которой Украина держит связь, – это китайский производитель Cinovac, который тоже находится на третьей стадии клинических испытаний.

"Также ожидаем от них конечный драфт – какое количество доз они готовы поставить. Кроме того, Украину приняли в страны в инициативе COVAX. Это глобальная инициатива по распределению вакцин. 20% от общей численности населения – это для Украины примерно 8 млн доз. Уже сейчас у нас идет подписание соответствующих меморандумов. Чтобы сразу после изготовления и регистрации вакцин мы также их могли получить", – рассказал Степанов.

Подытоживая, министр добавил, что Украина также активно коммуницирует с такими известными компаниями, как Jonson&Jonson, Pfizer и Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021 года.

Он считает, что идеальный препарат должен соответствовать трем критериям: формировать надежный иммунный ответ, вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Между тем в ВОЗ отметили, что эффективность создаваемой в различных странах мира вакцины против коронавируса должна быть не менее 50%.

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