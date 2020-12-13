Степанов рассказал, есть ли шанс отмены строгого карантина в Украине

Если в январе 2021 года в Украине не будет введен жесткий карантин, то его придется экстренно вводить в феврале на фоне большого роста заболеваемости COVID-19.

Как сказал в интервью телеканалу "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, принятые правительством даты жесткого карантина с 8 по 24 января "абсолютно обоснованы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас есть, прежде всего, экономические обстоятельства. Для многих людей декабрь предновогодний – это достаточно важный период года, когда у них идет самая большая торговля", – отметил он.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в период с 1 по 6 января в Украине наступает некий "естественный локдаун".

"На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работает", – рассказал Степанов.

Он подчеркнул, что речь идет о введении усиленного карантина, а не локдауна в том виде, в котором его вводили европейские страны.

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома – это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", – заявил министр.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров Украины принял решение о локдауне в Украине с 8 по 24 января включительно. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан. Усиленный карантин предусматривать запрет работы ряда учреждений. Транспорт будет работать без ограничений, только городской имеет перевозить пассажиров по количеству мест для сидения.

В общем локдаун (англ. Lockdown – блокировка) предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за некоторыми исключениями). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента сообщили, что физлица-предприниматели и украинцы, потерявшие работу из-за введения карантинных ограничений в Украине, получат компенсацию в размере 8 тыс. грн еще до январского локдауна.