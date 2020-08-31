Степанов рассказал алгоритм действий в случае выявления коронавируса в школе

Учителя в школе, которые контактировали с детьми, зараженными коронавирусом, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача.

Это будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным COVID-19, которые определяются индивидуально, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

Родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию. Что касается родителей школьников, которые контактировали с зараженными – они не должны сидеть две недели на карантине, но это также будет решаться врачами в зависимости от ситуации.

Тестировать всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут, поскольку в Минздраве не видят в этом смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в мире появился новый штамм COVID-19, который заразнее в 10 раз. Его обнаружили в Индонезии на фоне роста числа случаев коронавирусной инфекции, а ранее заметили в Европе и Америке.

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