Степанов раскритиковал власти Харькова из-за всплеска коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Харькова из-за всплеска коронавируса после скандальных концертов Ольги Поляковой и Ирины Билык, которые устроили органы местного самоуправления.
Он 8 октября в очередной раз обратился к организатором мероприятий во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Степанов подчеркнул, что ежедневно в регионе больными COVID-19 заполняется большое количество коек, а врачи и "скорая" работают в тяжелых условиях.
"Я в очередной раз обращаюсь к местной власти, к организаторам концерта. Эти цифры вас не пугают? Вы же точно видите, какая у вас количество коек каждый день заполняется больными COVID-19 и в каких условиях работают врачи. Ну по крайней мере должны знать", – возмутился министр.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
вспышка заболеваемости на Харьковщине произошла после скандальных концертов Ольги Поляковой и Ирины Билык, которые организовали органы местного самоуправления.
Степанов раскритиковал концерт Поляковой и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 в сутки. После чего украинская певица Ирина Билык дала еще один концерт в городе.