Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Харькова из-за всплеска коронавируса после скандальных концертов Ольги Поляковой и Ирины Билык, которые устроили органы местного самоуправления.

Он 8 октября в очередной раз обратился к организатором мероприятий во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов подчеркнул, что ежедневно в регионе больными COVID-19 заполняется большое количество коек, а врачи и "скорая" работают в тяжелых условиях.

"Я в очередной раз обращаюсь к местной власти, к организаторам концерта. Эти цифры вас не пугают? Вы же точно видите, какая у вас количество коек каждый день заполняется больными COVID-19 и в каких условиях работают врачи. Ну по крайней мере должны знать", – возмутился министр.

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