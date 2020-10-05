Степанов раскритиковал концерт Поляковой и дал прогноз на 5 тысяч больных СOVID-19 в сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.

В частности, он привел пример Харькова, где в выходные, пренебрегая всеми правилами карантина, прошел концерт певицы Оли Поляковой. На брифинге глава Минздрава заявил, мол, если так будет и дальше, то в стране ежедневно будут регистрировать 5000 инфицирований (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Харьков, который постоянно у нас находится в антирейтинге, ежедневно устанавливает антирекорды... Конечно же, у нас главное не здоровье и жизнь граждан, а выборы. Поэтому обязательно было провести этот концерт, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, каким будет количество больных через неделю?" – выразил возмущение он.

Степанов отметил, что на концерте известной поп-певицы люди вовсе не соблюдали требования по социальной дистанции и ношению защитных масок. И это несмотря на то, что именно на Харьковщине в последнее время регистрируют наибольшее количество больных коронавирусом. Так, за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 446 жителей региона, 285 из которых – только в самом областном центре.

Ситуация с распространением коронавируса на Харьковщине. СНБО

По словам министра, ответственность здесь лежит в том числе и на местных властях. Он подчеркнул, что медицинская система в Украине имеет предел и, если так пойдет и дальше, мест для больных коронавирусом в больницах может просто не хватить, как бы в Минздраве не увеличивали количество коек. Сейчас их 37 000, а возможный максимум – 50 000 койкомест.

"Такие легкомысленные действия и такое отношение к жизни граждан, в том числе и ваших избирателей, может привести к тому, что у нас банально закончится кровати и медицинские работники. Наши врачи в течение шести месяцев пандемии не выходят из палат и лечат граждан. Ну хоть какое-то уважение к ним должно же быть..." – эмоционально обратился министр.

Он добавил, что на сегодня в украинских больницах находится 16 645 больных СOVID-19 или тех, кто только ждет подтверждения диагноза. Минздрав уже увеличил количество коек для таких пациентов до 37 000, но возможный максимум составляет только 50 000 койкомест.

"При таком количестве больных – более 4000 – ситуация напряженная, но не критическая. Однако с тем отношением, которое сейчас наблюдается к правилам нашей реальности, уверен, что на этой неделе мы пересечем отметку в 5000 больных и можем расти дальше", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная певица Ольга Полякова 3 октября дала большой концерт по случаю Дня учителя в Новобаварском районе Харькова. Он собрал тысячи зрителей, на котором люди не соблюдали социальную дистанцию. В полиции области открыли производство по факту нарушения карантинных требований во время массового мероприятия.