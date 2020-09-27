Степанов прояснил, кто платит за ИФА-тесты при госпитализации

При плановой госпитализации пациенту должен делаться ИФА-тест на коронавирус за счет государства.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос OBOZREVATEL, лаборатории, которые в состоянии делать ИФА-тестирования, есть во многих больницах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И, конечно, больница при госпитализации должна бесплатно делать это ИФА-тестирования", – заверил он.

По словам Степанова, он дал задание внести изменения в Программу медицинских гарантий Минздрава, чтобы там было четко акцентировано, что именно государство должно оплачивать тестирования в случае, когда есть определение врача о необходимости госпитализации того или иного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который вводит бесплатное обязательное тестирование на COVID-19 для лиц с подозрением на заболевание и контактных с больными.