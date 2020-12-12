Степанов прокомментировал скандал со смертью врача в Николаеве

В Николаеве семье умершей от коронавируса (COVID-19) семейного врача Галины Колянчиковой должны выплатить денежную компенсацию.

Об этом в субботу, 12 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что для выяснения обстоятельств смерти врача была создана новая комиссия.

"Решение о невыплате компенсации приняли члены комиссии, которые пришли к выводу, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью. Представители амбулатории, где она работала, мотивировали это тем, что она заразилась от мужа, врача-хирурга", – пояснил он.

Степанов сказал, что этот случай его очень возмутил, и было решено разобраться в ситуации.

"Мы взяли этот вопрос на контроль и начали общаться с местными властями. К представителям комиссии ходили работники Гоструда, Соцстраха, эпидемиологи, представители городского управления здравоохранения и Центра первичной медико-санитарной помощи. Выяснилось, что некоторые члены комиссии имели личный конфликт с врачом. Но после того в Областной государственной администрации выяснили все обстоятельства. Была создана новая комиссия, которая выяснила, что смерть врача связана с его профессиональной деятельностью. Итак, семья погибшего врача должна получить компенсацию порядка 1,5 млн грн", – добавил министр.

Напомним, что в Николаеве чиновники отказали в выплате денежной компенсации родным семейного врача, которая умерла от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи и пациенты откровенно рассказали о ситуации с COVID-19 в Николаевской области.