Степанов призвал работать удаленно во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что еще 13 октября украинцам было рекомендовано переходить на удаленный режим работы.

Во время ежедневного брифинга 1 ноября он подчеркнул, что рекомендации в постановлении Кабинета министров касаются всех компаний и организаций независимо от формы собственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, субъектам хозяйствования советовали максимально изменять время начала и окончания работы. Это также касается органов местного самоуправления и органов власти.

Степанов отметил, что это делается для того, чтобы максимально уменьшить контакты между людьми.

"Когда мы уменьшаем контакты между людьми, мы разрываем эту цепь передачи инфекции", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, спонедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.