Степанов признал успешным проект медреформы в Полтавской области
Пилотный проект в рамках медрефомы, который проходил в Полтавской области с апреля 2019 года по апрель 2020 года, признан Министерством здравоохранения удачным.
Об этом по итогам визита министра здравоохранения Максима Степанова в понедельник, 11 мая, сообщила пресс-служба Полтавской обладминистрации. Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, в рамках пилота зарплата врачей в среднем выросла до 12 тысяч гривен.
Министр посетил областную клиническую больницу имени Склифосовского, учебно-тренировочный центр для медиков и Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"Полтавская область имела опыт пилотного проекта и довольно успешный", – заявил Степанов.
Однако, добавил он, "та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков".
"В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту", – сказал министр. Например, за пролеченный инфаркт полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен, а сейчас сумма одна – около 16 тысяч гривен.
"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", – отметил глава Минздрава.
Он добавил, что тарифы на медицинские услуги будут пересчитаны, исходя из опыта полтавских медиков.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявил, что предыдущая версия реформы здравоохранения при пандемии COVID-19 грозила Украине показателями в два раза хуже, чем в Италии.