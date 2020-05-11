Пилотный проект в рамках медрефомы, который проходил в Полтавской области с апреля 2019 года по апрель 2020 года, признан Министерством здравоохранения удачным.

Об этом по итогам визита министра здравоохранения Максима Степанова в понедельник, 11 мая, сообщила пресс-служба Полтавской обладминистрации. Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, в рамках пилота зарплата врачей в среднем выросла до 12 тысяч гривен.

Министр посетил областную клиническую больницу имени Склифосовского, учебно-тренировочный центр для медиков и Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

"Полтавская область имела опыт пилотного проекта и довольно успешный", – заявил Степанов.

Однако, добавил он, "та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков".

"В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту", – сказал министр. Например, за пролеченный инфаркт полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен, а сейчас сумма одна – около 16 тысяч гривен.

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", – отметил глава Минздрава.

Он добавил, что тарифы на медицинские услуги будут пересчитаны, исходя из опыта полтавских медиков.

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области adm-pl.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявил, что предыдущая версия реформы здравоохранения при пандемии COVID-19 грозила Украине показателями в два раза хуже, чем в Италии.