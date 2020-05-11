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11 мая • обновлено в 19:49
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Степанов признал успешным проект медреформы в Полтавской области

2.1т
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Пилотный проект в рамках медрефомы, который проходил в Полтавской области с апреля 2019 года по апрель 2020 года, признан Министерством здравоохранения удачным.

Об этом по итогам визита министра здравоохранения Максима Степанова в понедельник, 11 мая, сообщила пресс-служба Полтавской обладминистрации. Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, в рамках пилота зарплата врачей в среднем выросла до 12 тысяч гривен.

Министр посетил областную клиническую больницу имени Склифосовского, учебно-тренировочный центр для медиков и Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

"Полтавская область имела опыт пилотного проекта и довольно успешный", – заявил Степанов.

Однако, добавил он, "та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков".

"В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту", – сказал министр. Например, за пролеченный инфаркт полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен, а сейчас сумма одна – около 16 тысяч гривен.

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", – отметил глава Минздрава.

Он добавил, что тарифы на медицинские услуги будут пересчитаны, исходя из опыта полтавских медиков.

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

Максим Степанов в Полтавской области

Максим Степанов в Полтавской области

adm-pl.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявил, что предыдущая версия реформы здравоохранения при пандемии COVID-19 грозила Украине показателями в два раза хуже, чем в Италии.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Реформы в Украине Медицинская реформа
Персона
Максим Степанов
Место
Украина Полтава
Теги
фотографии Министерство здравоохранения медики реформа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это шутка, издевательство или насмешка? Посетил три медучреждения в областном центре на всю область и заявил об успехе областной реформы. Да в областных центрах всё было хорошо и без реформ. И если цель реформы только поднять зарплату врачам так это можно было сделать без такого ажиотажа. Где данные сколько в больницах Украины оборудования МРТ и КТ и сколько из него не работает, а врачи посылают больных в платные частные диагностцентры и сколько за это имеют откат?
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