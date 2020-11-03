Степанов признал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе.
Об этом глава Минздрава сказал во время выступления в Верховной Раде 3 ноября, которое транслировал онлайн телеканал RadaTVchannel. Он отметил, что количество инфицированных COVID-19 украинцев уже превысило 400 тысяч.
"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так. Нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран. Впереди трудные времена", – подчеркнул Степанов.
При этом он добавил, что в стране завершились испытания отечественных экспресс-тестов на выявление коронавируса. Их уже начали использовать для диагностики COVID-19.
"Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигенов к SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украине", – сказал Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести полный локдаун. Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.
Со своей стороны заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко допустил повторное закрытие метро в Киеве, если столица окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных коронавирусом.
Врач-имунолог Алла Волоха считает, что до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может достичь отметки 15 тысяч. По ее словам, о необходимости введения локдауна в стране стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек и начнут разворачивать полевые госпитали.