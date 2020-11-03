Степанов признал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе.

Об этом глава Минздрава сказал во время выступления в Верховной Раде 3 ноября, которое транслировал онлайн телеканал RadaTVchannel. Он отметил, что количество инфицированных COVID-19 украинцев уже превысило 400 тысяч.

"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так. Нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран. Впереди трудные времена", – подчеркнул Степанов.

При этом он добавил, что в стране завершились испытания отечественных экспресс-тестов на выявление коронавируса. Их уже начали использовать для диагностики COVID-19.

"Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигенов к SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украине", – сказал Степанов.

Данные по COVID-19 в Украине по состоянию на 3 ноября СНБО

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