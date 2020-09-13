Степанов пригрозил украинцам трагедией с COVID-19, как в итальянском Бергамо

Ситуация с коронавирусом (COVID-19) в Украине может повторить трагедию муниципалитета Бергамо в северной Италии, где весной практически каждый житель потерял кого-то из родственников.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, он понимает, что все уже устали от карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но если кто-то забыл и хочет посмотреть, что может быть, когда медицинская система не способна оказывать помощь, я очень советую просто зайти в интернет и посмотреть кадры из Бергамо, что было там", – отметил он.

Степанов считает, что вряд ли в Украине найдется какой-то более-менее адекватный человек, который захочет такое увидеть дома.

"Чтобы этого не было, мы должны, обязаны, это наша жизненная необходимость придерживаться тех правил и рекомендаций, которые установлены в стране", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте публиковали жуткие кадры, снятые в одной из церквей в городе Бергамо. На видео показано ряды гробов, которые стояли внутри храма.

"Мерилом того, что происходит в красной зоне, являются мертвые, количеством которых уже нельзя управлять. Просто подумайте о восьми ежедневных страницах некрологов в Бергамо, непрерывные циклы кремации", – говорилось в тексте.

Всего в регионе Ломбардия, в который входит Бергамо, зафиксировано 102 805 случаев COVID-19, из них 16 896 больных умерли.

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