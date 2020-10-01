Степанов приехал в Бородянку, где возник коллапс из-за COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов приехал в Бородянку Киевской области, где сейчас критическая ситуация по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Так, ежедневный брифинг по ситуации с COVID-19 в четверг, 1 октября, он провел у бородянской подстанции экстренной медицинской помощи, работники которой накануне пожаловались на условия труда, недостаточный уровень защиты от коронавируса и устаревшие "скорые" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Несколько дней назад сотрудники этой подстанции рассказали, в каких условиях они работают, что у них происходит со средствами индивидуальной защиты, какие в них машины, они старые, еще советских времен, что у них происходит с зарплатой. Для меня очень важно именно от людей слышать, что и как происходит и что надо менять. Это лучший путь к переменам", – сказал Степанов.

Глава Минздрава заявил, что взял на себя обязательства изменить ситуацию в Бородянке.

"Мы хотим реформировать экстренную медицинскую помощь до уровня эталонной. Мы уже начали это делать. Мы увеличили финансирование, начиная с июля-месяца. Например, Киевская область: если скорая получала по 1 июля в месяц 23 млн 805 тыс. грн, то уже с 1 июля она начала получать 33 млн грн. То есть уже увеличение. На следующий год мы закладываем уже совсем другие тарифы. Тарифы, которые позволят платить справедливую заработную плату для людей, которые каждый день спасают жизни граждан", – сказал Максим Степанов.

По его словам, заработная плата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, фельдшера – 16 тыс., а водителя – 12 тыс.

Напомним, медики скорой помощи в городе Бородянка, в 30 километрах от Киева, спасают больных на старой ржавой скорой УАЗ, известной в народе как "буханка". Пока на ситуацию не обратили внимание украинские журналисты, у медиков и вовсе было все гораздо плачевнее. Например, они имели только один защитный костюм от "ковида" на всю бригаду, не было ни защитных масок, ни медикаментов.

Подробнее о ситуации в Бородянке читайте в материале OBOZREVATEL "Экстренная медпомощь в Киевской области оказалась на грани: врачи едва справляются с больными COVID-19"

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 бесплатно.