Степанов предупредил украинцев по поводу новогодних путешествий во время пандемии COVID-19

Украинцам стоит воздержаться от путешествий на новогодне-рождественские праздники из-за пандемии коронавируса. В то же время тем, кто все же решил путешествовать, не следует забывать о необходимости соблюдения правил безопасности за рубежом.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина. По словам чиновника, опасность заражения болезнью может ожидать где угодно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы советуем не путешествовать, воздержаться от поездок во время пандемии на эти новогодние праздники, на эти новогодние каникулы. Понимаю, что это неудобства, понимаю, что многие хотят поехать. Но если вы все же уже решили поехать, обязательно посмотрите информацию о том, какая ситуация там по COVID-19, условия въезда в эту страну", – отметил Степанов.

Он посоветовал заранее ознакомиться со всеми правилами на сайте Министерства иностранных дел Украины, чтобы избежать неприятных сюрпризов за пределами Родины.

"И, во-вторых, обязательно максимально придерживайтесь всех правил безопасности, когда вы будете находиться в другой стране. Потому что для COVID-19 нет различия, в какой стране мы находимся. Можно заразиться где угодно" – подытожил он.

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