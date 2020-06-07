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7 июня • обновлено в 11:59
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Степанов предупредил об опасности второй волны COVID-19 в Украине

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В Украине количество зараженных коронавирусом (COVID-19) не уменьшается. Ухудшение статистики указывает на опасность второй волны эпидемии в стране.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Важно не путать смягчения с полной отменой карантинных мероприятий, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Глава Минздрава указал, что пандемия в мире не стихает. Так, в Германии ситуация с коронавирусом стала критической за последние дни. В Южной коре заявили о второй волны эпидемии, а в Китае сообщили о возможности новой вспышки. Новый рост большого числа зараженных регистрируют в Бразилии и Индии.

Степанов призвал украинцев не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами – пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

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