Степанов предупредил о тяжелой зиме и вспышке новой болезни

В Украине ожидается тяжелая зима, ведь к коронавирусу (COVID-19) добавится еще и заболевания гриппом.

Об этом на брифинге в пятницу, 11 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что важно к началу вспышки гриппа сбить заболеваемость на COVID-19.

"У нас будут еще болеть на COVID-19. У нас будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. О чем я говорил еще в октябре. Кроме того, в конце января в начале февраля у нас прибавится пик заболеваемости гриппом, а это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему", – предупредил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, чтобы украинцы соблюдали карантинные правила.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки.

Добавим, что в Украине зарегистрировали самое высокое количество смертей от коронавируса за сутки, начиная с марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов объяснил, почему в Украине ввели усиленный карантин.