Степанов пояснил, зачем Минздраву нужны именно 296 млрд из бюджета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, куда должны уйти предложенные ним 296 млрд грн бюджетных денег.

На брифинге в среду, 2 декабря, чиновник отметил, что Минздрав провел тщательные расчеты и может отчитаться по каждой сумме.

"Нужно 296 млрд гривен для нужд Минздрава на 2021 год. Мы исходили из двух вещей. В этой сумме рассчитано по каждому конкретному заболеванию. Например, чтобы вылечить человека после инсульта, стоимость его лечения в зависимости от течения болезни может составлять от 22 до 118 тысяч гривен", – сказал он.

Также в 296 млрд гривен заложены зарплаты врачам и медицинскому персоналу.

"Кроме того, это заработная плата врачей, медсестер и саниторок. Зарплата врача не может быть 7-9 тысяч гривен. Я никого не хочу пугать, а где однажды мы можем проснуться в стране, с которой поедут все врачи туда, где ценят их труд. Мы рассчитали минимальную зарплату для врачей – 23 тыс. грн, 17 – медицинская сестра и 12 тыс. грн – санитарка. Это базовая ЗП для медиков и персонала", – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что готов встречаться с народными депутатами и показывать все расчеты и доказывать все цифры.

"Там нет роскоши и излишеств. Там та сумма средств, которая необходима для решения базовых потребностей нашей страны", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Максим Степанов возмутился из-за того, что в госбюджете на 2021 год заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно: 159 млрд грн вместо 296 млрд гривен.