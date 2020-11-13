Степанов пояснил, зачем карантин выходного дня ввели в Украине

В Украине вводят карантин выходного дня для того, что разорвать цепь передачи болезни COVID-19.

Об этом на брифинге в пятницу, 13 ноября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Разорвать цепь болезни возможно единственным способом – это уменьшение контактов между людьми. Уменьшение таких случаев, когда незнакомые люди находятся рядом. Это возможно достичь только тогда, когда люди в определенный период времени, а это суббота и воскресенье, просто будут дома со своей семьей. При этом не будут пересекаться различные группы людей", – пояснил министр.

Также Степанов добавил, что в Украине уже через месяц заполненность коек для больных COVID-19 может быть 100%, если люди не будут соблюдать карантинных правил.

"Если мы не будем придерживаться правил, я вам сейчас расскажу, что будет происходить: мы уже через месяц можем получить 100% заполнения наших коек. Что будет дальше? Если мы получим 100% заполнения коек? Просто в больницах некуда будет принимать больных. В таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые нуждаются в кислороде, требующих аппаратов ИВЛ", – предупредил он.

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