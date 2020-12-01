Степанов пояснил причину незначительного эффекта от карантина выходного дня

Карантин выходного дня в Украине не дал существенного уменьшения количества больных COVID-19, поскольку далеко не все придерживались такого формата ограничений.

Соответствующее заявление в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сделал министр здравоохранения Максим Степанов. Он поставил гражданам в пример практику других стран, где все неуклонно соблюдали правила для борьбы с пандемией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Турция ввела комендантский час на выходных, и оно будет соблюдаться. Ключевая позиция. Израиль ввел локдаун, и он соблюдается. И они видят результат. Мы ввели карантин выходного дня. Сначала неделю все эксперты так называемые вдруг начали говорить будет он работать или не будет. Дошли до выходных – мэры начали говорить некоторые: "Мы не будем выполнять", рестораны остались открытыми и пошло-поехало", – возмутился глава Минздрава.

Степанов отметил, что если врачи прописывают четкий рецепт и назначают лекарства, то для того, чтобы выздороветь, пациенты должны выполнять это. Так же должен работать и карантин выходного дня.

"Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем. Да, мы получили эффект, уже сейчас мы видим, незначительное сокращение динамики заболеваемости. Мы смотрим недельный цикл. Кроме того, мы смотрим количество вызовов скорой, количество госпитализированных, мы смотрим много показателей. Мы откровенно говорим, что у нас происходит в больницах", – заверил министр.

Подытоживая, Степанов отметил, что, согласно постановлению правительства, карантин выходного дня закончился 30 ноября и продолжать его не будут.

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