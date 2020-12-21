Степанов пояснил, почему карантин усилят в январе и только на две недели

Ужесточить карантин в Украине решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "24 канала". Также он пояснил, почему его введут только на две недели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для нас важно было ввести карантин в январе, потому что в конце января – начале февраля начинается сезонная вспышка гриппа", – отметил глава Минздрава.

Также он добавил, что как раз в начале января у украинцев начинается "природный локдаун" – когда они больше времени проводят дома с семьями.

При этом Степанов пояснил, что вводить более длительные жесткие ограничения нельзя из экономической целесообразности.

"Украина не может себе позволить таких больших выплат, которые сделали европейские страны", – сказал он.

Кроме того, министр отметил, что спустя неделю после карантина выходного дня было зафиксировано снижение заболеваемости.

Также, по его словам, количество тестирований методом ПЦР снизилось отчасти и потому, что был добавлен еще один метод диагностики – экспресс-тест.

Напомним, что так называемый "карантин зимних каникул" введут с 8 до 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет резкий рост количества больных.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме тех, что работают на вынос, а также доставки и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями "оранжевой" зоны.

В новогоднюю ночь заведениям общественного питания позволили работать до 01:00 вместо 23:00.

Карантин в Украине с 8 по 24 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран наоборот ввели локдаун во время рождественских и новогодних праздников.